Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall unter Beteiligung von 2 Lkw und 1 PKW - Presse-Nachmeldung

Mayen (ots)

Am 18.02.2026 gegen 9 Uhr ereignete sich auf der B 262 zwischen den Anschlussstellen Kottenheim und Mendig ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von einem PKW und zwei LKW. Nach ersten vorläufigen Ermittlungen kam der unfallbeteiligte PKW aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit zwei entgegenkommenden LKW. Hierbei wurde der Fahrer des PKW schwer verletzt eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Durch umfangreiche Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Sperrung dauert nach wie vor an, Umleitungen sind ausgeschildert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

