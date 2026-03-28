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Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Odenwaldkreis, Oberzent-Rothenberg (ots)

Am Samstag (28.03.) kam es zwischen 00:00 und 03:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Höhenstraße. Zeugen zufolge fuhren in dieser Zeit zwei Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Höhenstraße. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrzeugführer eines der Fahrzeuge kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Grundstücksmauer des 43-jährigen Geschädigten, an der erheblicher Sachschaden entstand.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 5.000,- EUR.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und des/der flüchtigen Fahrzeugführer(s)/in unter 06062 / 953-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
PK Robinson / POK Ihrig
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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