Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gebäudebrand in Griesheim mit verletzten Personen

Griesheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 28.03.2026 kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Gebäudebrand in Griesheim. In der dortigen Mozartstraße brannte ein Mehrfamilienhaus vollends aus und ist nicht mehr bewohnbar. Das Feuer konnte durch Kräfte der Feuerwehr Griesheim, Pfungstadt und Weiterstadt gelöscht werden. Durch die Löscharbeiten kam es zu einer kurzzeitigen Straßensperrung. Derzeitig wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Es wurden vier Personen verletzt- eine davon schwer. Die Personen wurden umgehend in die nächstgelegenen Krankenhäuser verbracht. Die unverletzten Bewohner werden in umliegende Unterkünfte verbracht und bei Bedarf seelisch betreut. Es entstand hoher Sachschaden, dessen Bezifferung erst durch einen Gutachter erfolgen kann.

Wer Hinweise zum SV geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Darmstadt (Kriminalkommissariat K10) unter der Telefonnummer 06151-969-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Ofenloch, PHK (PSt. Pfungstadt)

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Pfungstadt Grüner Weg 10 64319/ Pfungstadt Telefon: 06157-9509-0

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