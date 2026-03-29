Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Brand eines Mehrfamilienwohnhauses

Weiterstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag (29.03.) wurde um 17.24 Uhr ein Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienwohnhauses in dem Birkenweg gemeldet. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf rasch auf die oberen Stockwerke bis zu dem Dachgeschoss über. Alle Bewohner konnten sich unverletzt aus dem Wohnhaus in Sicherheit begeben und kamen im Anschluss bei Verwandten oder Freunden unter, da das Haus derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Die Löscharbeiten waren um 22.40 Uhr beendet, das Gebäude wurde im Anschluss durch das THW gesichert. Diese Sicherungsarbeiten dauern zum Berichtszeitpunkt noch an. Über die Brandursache und den zu erwartenden Sachschaden können aktuell keine Angaben gemacht werden. Dies wird Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei sein. Die umliegenden Feuerwehren mit Kreisbrand- und Stadtbrandinspektor, der Rettungsdienst, das THW und die Seelsorge waren mit über einhundert Einsatzkräften, die Polizei mit drei Streifen vor Ort im Einsatz. Auch der Bürgermeister der Stadt Weiterstadt, Herr Gehnich, machte sich vor Ort persönlich ein Bild der Lage.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

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