POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Griesheim (ots) - In den frühen Morgenstunden des 28.03.2026 kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Gebäudebrand in Griesheim. In der dortigen Mozartstraße brannte ein Mehrfamilienhaus vollends aus und ist nicht mehr bewohnbar. Das Feuer konnte durch Kräfte der Feuerwehr Griesheim, Pfungstadt und Weiterstadt gelöscht werden. Durch die Löscharbeiten kam es zu einer kurzzeitigen Straßensperrung. Derzeitig wird von einem ...

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