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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Riedstadt-Goddelau (ots)

Die Suche nach dem 42-jährigen Mann aus Mörfelden-Walldorf (wir haben berichtet) kann eingestellt werden. Die Vermisste wurde am heutigen Morgen (29.03.) in Riedstadt-Goddelau wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach dem Mann. Hinweis an die Medien: Es wird gebeten, das im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung gestellte Lichtbild und die personenbezogenen Daten zu löschen.

gefertigt: Waldow, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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