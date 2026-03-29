POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Riedstadt-Goddelau (ots)
Die Suche nach dem 42-jährigen Mann aus Mörfelden-Walldorf (wir haben berichtet) kann eingestellt werden. Die Vermisste wurde am heutigen Morgen (29.03.) in Riedstadt-Goddelau wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach dem Mann. Hinweis an die Medien: Es wird gebeten, das im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung gestellte Lichtbild und die personenbezogenen Daten zu löschen.
gefertigt: Waldow, Polizeiführerin vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Telefon: 06151 / 969 - 40312
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell