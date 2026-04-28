Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Zwei hochwertige Mountainbikes von Dachfahrradträger entwendet

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.04.2026, in dem kurzen Zeitraum zwischen 17.00 Uhr bis 17.45 Uhr, wurden von einem Dachfahrradträger eines Pkws zwei hochwertige Mountainbikes entwendet. Der Pkw stand auf einem Parkplatz in der Straße Bürgelnblick. Die beiden Mountainbikes der Marke Canyon und YT waren an dem Dachträger angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

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