Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Farbe, Klappstuhl und Ansage: Polizei stoppt 25-Jährigen

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Euskirchen (ots)

Ein ausgekippter Farbeimer hat am späten Mittwochabend (6. Mai) für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 23.09 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei eine größere Farbverschmutzung auf der Fahrbahn im Bereich Kommerner Straße/Mainstraße in Euskirchen.

Der Zeuge musste stark abbremsen, um der Gefahrenstelle auszuweichen. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten einen beschädigten Eimer fest. Weiße Farbe hatte sich großflächig über den rechten Fahrstreifen verteilt. Da bereits mehrere Fahrzeuge durch die Farbe gefahren waren, zog sich die "weiße Spur" über rund 150 Meter in Fahrtrichtung Euenheim.

Während der Sachverhaltsaufnahme ging eine weitere Meldung ein: In unmittelbarer Nähe der Einsatzstelle sollte eine dunkel gekleidete männliche Person mitten auf der Straße stehen. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung trafen die Polizeibeamten wenig später auf einen 25-jährigen Mann aus Mechernich.

Beim Erblicken der Polizeibeamten wechselte der Mann zügig von der Fahrbahn auf den Gehweg.

An seiner Kleidung konnten zudem deutliche Anhaftungen weißer Farbe festgestellt werden - ein Umstand, der den Verdacht nicht gerade verblassen ließ.

Der Mann gab gegenüber den Beamten an, auch im weiteren Verlauf der Nacht weitere Einsätze verursachen und Straftaten begehen zu wollen. Bereits gegen 22.53 Uhr hatte ein Zeuge im Bereich Kommerner Straße/Neckarstraße den 25-Jährigen gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt saß er auf einem Klappstuhl am Straßenrand und warf Gegenstände auf die Fahrbahn. Dabei wurde niemand gefährdet. Der 25-Jährige konnte zu diesem Zeitpunkt von Polizeibeamten jedoch nicht angetroffen werden.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie zum Schutz der eigenen Person wurde der 25-Jährige in Gewahrsam genommen.

Die Fahrbahn wurde anschließend durch eine Reinigungsfirma gesäubert. Gegen den Mann wurden Anzeigen bezüglich des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung gefertigt.

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