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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Euskirchen

Brand in Umkleidekabine (ots)

Am Mittwochmorgen (6. Mai) gegen 9.30 Uhr kam es in der Sporthalle einer Berufsschule an der Kommerner Straße in Euskirchen zu einem Brand in einer Umkleidekabine.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Kleidungsstück auf einer Holzbank in Brand gesetzt.

Ein Zeuge nahm beim Vorbeigehen Brandgeruch aus der Umkleide wahr. Nachdem er die Tür geöffnet hatte, stellte er fest, dass ein Gegenstand auf der hölzernen Sitzbank brannte. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelang es dem Zeugen, das Feuer eigenständig mit Wasser zu löschen.

Durch die entstandene Hitze begannen Plastikkleiderhaken in der Umkleide zu schmelzen.

Zudem wurde die Holzbank durch das Feuer beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Eurobereich.

Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen bezüglich der schweren Brandstiftung aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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