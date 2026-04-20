Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Bis zu 650 Fahrzeuge bei Tuning-Treffen auf Parkplatz eines Gewerbegebietes

Bornheim (ots)

Am Sonntagnachmittag (19.04.2026) erhielt die Bonner Polizei kurzfristig Kenntnis von einem größeren Tuning-Treffen auf einem Parkplatz in dem Gewerbegebiet an der Alexander-Bell-Straße in Bornheim.

Ab 16 Uhr versammelten sich dort in der Spitze rund 650 Fahrzeuge, viele davon technisch verändert und circa 900 Personen. Die Bonner Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und führte in der Hauptsache verkehrslenkende Maßnahmen bei der An- und Abfahrt der Teilnehmer durch. Zu größeren Verkehrsstörungen im öffentlich-rechtlichen Verkehrsraum kam es nicht. Vor Ort stellte sich den polizeilichen Einsatzkräften ein Verantwortlicher vor. Das Treffen verlief geordnet und die Teilnehmer zeigten sich kooperativ.

Gegen 20 Uhr begann dann die Abreise der Teilnehmenden. Bei Verkehrskontrollen im Umfeld wurden mehrere Fahrzeuge insbesondere hinsichtlich der technischen Veränderungen überprüft. Dabei wurden in zwei Fällen Verwarngelder erhoben und drei Kontrollberichte ausgestellt, die die jeweiligen Fahrzeugführer verpflichten, kleinere technische Mängel zeitnah zu beheben. In einem Fall bestand wegen technischer Veränderungen der Verdacht, dass die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen und die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war. Der Pkw wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Der Einsatz wurde gegen 21:50 beendet.

Die Bonner Polizei rät:

Nur seröses und sicheres Tuning führt auch nachhaltig zum erhofften Fahrspaß. Alle Informationen zum sicheren Tuning finden Sie unter https://www.tune-it-safe.de/.

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