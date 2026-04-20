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Polizei Bonn

POL-BN: Alfter-Witterschlick: 48-Jähriger bei Streit in Wohnung mit Messer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen - Meldung -2-

Alfter, Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hatte in der Nacht zu Samstag (18.04.2026) nach einer Auseinandersetzung unter Bekannten in einer Wohnung in Alfter-Witterschlick Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren zur Tatzeit gegen 00:30 Uhr zwei Männer (39, 48) in der Wohnung einer 48-jährigen Frau an der Hauptstraße in Witterschlick in einen zunächst verbalen Streit geraten. In Folge des Streits soll der 39-Jährige dann ein Messer gezogen, den 48-Jährigen am Bein verletzt haben und im Anschluss aus der Wohnung geflüchtet sein (siehe dazu auch unsere Meldung vom 18.04.2026, 09:34 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6257910).

Am Sonntagabend (19.04.2026), gegen 22:30 Uhr, wurde der 39-Jährige im Umfeld des Bonner Hauptbahnhofs von einem Streifenteam der Bundespolizei kontrolliert, vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Dort übernahm die Kriminalwache erste Ermittlungen gegen den Mann, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist. Diese wurden am Montagmorgen (20.04.2026) vom zuständigen Kriminalkommissariat 14 übernommen und dauern derzeit weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
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Telefon: 0228 - 1510-21
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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