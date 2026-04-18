Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: 16-Jähriger wohlbehalten angetroffen

Bonn (ots)

Die Fahndung nach dem 16-jährigen Milan Noell L. aus Bonn kann zurückgenommen werden (siehe unsere Pressemeldung vom 17.04.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6257677).

Nach einem Hinweis konnte der Jugendliche am Samstagmittag (18.04.2026) in der Bonner Nordstadt wohlbehalten angetroffen werden.

Hinweis: Mit dem Auffinden des Vermissten ist der Grund für die weitere Veröffentlichung seines Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken hinfällig geworden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell