POL-BN: Fahndungsrücknahme: 16-Jähriger wohlbehalten angetroffen
Bonn (ots)
Die Fahndung nach dem 16-jährigen Milan Noell L. aus Bonn kann zurückgenommen werden (siehe unsere Pressemeldung vom 17.04.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6257677).
Nach einem Hinweis konnte der Jugendliche am Samstagmittag (18.04.2026) in der Bonner Nordstadt wohlbehalten angetroffen werden.
Hinweis: Mit dem Auffinden des Vermissten ist der Grund für die weitere Veröffentlichung seines Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken hinfällig geworden.
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