Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: 16-jähriger Jugendlicher vermisst - Polizei sucht nach Milan Noell L.

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach dem 16-jährigen Milan Noell L. aus Bonn-Castell. Der Vermisste wurde zuletzt am Donnerstagabend (16.04.2026) gegen 20:40 Uhr am Kaiser-Karl-Ring gesehen, wo er aktuell in einer Klinik untergebracht war. Von der Polizei eingeleitete Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Mantrailerhund eingesetzt wurde, blieben bislang erfolglos. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für seinen aktuellen Aufenthaltsort vor. Da eine Eigengefährdung oder hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Milan Noell L. wird wie folgend beschrieben:

Etwa 1,70 m groß - schlanke Statur - schulterlanges, lockiges, braunes Haar - leichte Akne - geschminkte Augen - bekleidet mit hellblauer Klinik-Schlafhose und schwarzem Kapuzenpullover.

Ein Foto des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/201135 abrufbar.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

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