PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: 16-jähriger Jugendlicher vermisst - Polizei sucht nach Milan Noell L.

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach dem 16-jährigen Milan Noell L. aus Bonn-Castell. Der Vermisste wurde zuletzt am Donnerstagabend (16.04.2026) gegen 20:40 Uhr am Kaiser-Karl-Ring gesehen, wo er aktuell in einer Klinik untergebracht war. Von der Polizei eingeleitete Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Mantrailerhund eingesetzt wurde, blieben bislang erfolglos. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für seinen aktuellen Aufenthaltsort vor. Da eine Eigengefährdung oder hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Milan Noell L. wird wie folgend beschrieben:

Etwa 1,70 m groß - schlanke Statur - schulterlanges, lockiges, braunes Haar - leichte Akne - geschminkte Augen - bekleidet mit hellblauer Klinik-Schlafhose und schwarzem Kapuzenpullover.

Ein Foto des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/201135 abrufbar.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 13:35

    POL-BN: Bonn-Auerberg: 90-jährige Autofahrerin leicht verletzt

    Bonn (ots) - Leichte Verletzungen zog sich eine 90-jährige Autofahrerin am Freitagvormittag (17.04.2026) bei einem Verkehrsunfall auf der Kölnstraße zu. Zur Unfallzeit gegen 11:20 Uhr war die Frau mit ihrem Pkw in Bonn-Auerberg stadteinwärts auf der Kölnstraße unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und zunächst mit einer Laterne, dann mit einem Sperrpfosten, einem ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 12:54

    POL-BN: Bonn-Medinghoven: Fahrzeugbrand - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

    Bonn (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Brand eines Fahrzeugs in Bonn-Medinghoven in der Nacht zum Freitag (17.04.2026) und bittet dabei um Hinweise möglicher Zeugen. Gegen 01:55 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur De-Gasperi-Straße alarmiert. Dort stand ein geparktes Auto in Vollbrand. Ein neben dem brennenden Auto geparkter PKW sowie eine Hecke wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren