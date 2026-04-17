Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Medinghoven: Fahrzeugbrand - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Brand eines Fahrzeugs in Bonn-Medinghoven in der Nacht zum Freitag (17.04.2026) und bittet dabei um Hinweise möglicher Zeugen.

Gegen 01:55 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur De-Gasperi-Straße alarmiert. Dort stand ein geparktes Auto in Vollbrand. Ein neben dem brennenden Auto geparkter PKW sowie eine Hecke wurden bei dem Feuer ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Das betroffene Fahrzeug wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt.

Nach der Spurensicherung vor Ort durch die Kriminalwache hat das Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dabei prüfen die Ermittler auch, ob ein Zusammenhang mit dem Brand einer Laube in einer Kleingartenanlage am Konrad-Adenauer-Damm in Bonn-Medinghoven in der Nacht zum Montag (13.04.2026), gegen 03:40 Uhr, besteht. Auch zu diesem Brand dauern die Ermittlungen weiter an.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Fahrzeugbrand oder dem Brand der Gartenlaube gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de mit den Brandermittlern in Verbindung zu setzen.

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