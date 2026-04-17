PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Medinghoven: Fahrzeugbrand - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Brand eines Fahrzeugs in Bonn-Medinghoven in der Nacht zum Freitag (17.04.2026) und bittet dabei um Hinweise möglicher Zeugen.

Gegen 01:55 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur De-Gasperi-Straße alarmiert. Dort stand ein geparktes Auto in Vollbrand. Ein neben dem brennenden Auto geparkter PKW sowie eine Hecke wurden bei dem Feuer ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Das betroffene Fahrzeug wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt.

Nach der Spurensicherung vor Ort durch die Kriminalwache hat das Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dabei prüfen die Ermittler auch, ob ein Zusammenhang mit dem Brand einer Laube in einer Kleingartenanlage am Konrad-Adenauer-Damm in Bonn-Medinghoven in der Nacht zum Montag (13.04.2026), gegen 03:40 Uhr, besteht. Auch zu diesem Brand dauern die Ermittlungen weiter an.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Fahrzeugbrand oder dem Brand der Gartenlaube gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de mit den Brandermittlern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren