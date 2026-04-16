Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Ramersdorf: Raub auf Autofahrer - Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Nach einem Raub auf einen 64-jährigen Autofahrer am gestrigen Mittwoch (15.04.2026) in Bonn-Ramersdorf hat das für Raubdelikte zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Zur Tatzeit gegen 18 Uhr befuhr der 64-Jährige mit seinem Pkw die Zufahrt eines Hotels auf der Lindenstraße in Richtung der Oberkasseler Straße, als zwei bislang unbekannte Männer an sein Auto herantraten. Nachdem der Autofahrer das Fenster heruntergelassen hatte, wurde er von einem der Tatverdächtigen am Kragen gefasst uns geschüttelt. In der Folge raubten die beiden Täter die Geldbörse aus der Jacke des 64-Jährigen und flüchteten anschließend in ein angrenzendes Waldstück. Der Geschädigte, der unverletzt blieb, zeigte den Raub daraufhin auf der Polizeiwache Ramersdorf an.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Feststellung der beiden Täter, die wie folgt beschrieben werden können:

- Etwa 20-25 Jahre alt, ca. 175cm groß, Bart, trugen Arbeitskleidung und Kopfbedeckung, sprachen mit starkem Akzent

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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