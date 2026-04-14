Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Flüchtender Dieb verletzt Ladendetektiv und Passanten - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Montagnachmittag (13.04.2026) erhielt die Bonner Polizei Kenntnis von einem Ladendiebstahl auf der Rochusstraße in Duisdorf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll ein unbekannter Tatverdächtiger gegen 17:05 Uhr in einem Drogeriemarkt zunächst Waren entwendet haben und anschließend aus dem Geschäft gelaufen sein. Durch den Ladendetektiv konnte der flüchtende Mann in der Fußgängerzone gestellt werden, woraufhin dieser ihm Pfefferspray in das Gesicht sprühte. Passanten, die dem Mitarbeiter des Drogeriemarktes helfen wollten den Tatverdächtigen festzuhalten, wurden von dem Dieb ebenso besprüht.

In der Folge konnte der unbekannte Mann in Richtung Meßdorfer Feld entkommen. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch Streifenwagenbesatzungen der Wache Duisdorf führten nicht zur Feststellung des flüchtigen Diebes.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 30 - 40 Jahre alt, lichtes schwarzes Haar, längerer Bart, kräftige Statur, trug eine OP-Maske, einen hellbeigen langen Mantel, eine dunkle Hose sowie eine weiße Tragetasche

Das Kriminalkommissariat 16 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Identität des mutmaßlichen Täters machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk16.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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