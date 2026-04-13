Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Polizei stellt flüchtenden Autofahrer - Betäubungsmittel sichergestellt - 41-Jähriger musste Blutproben abgeben

Bonn (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Bonner City-Wache bemerkte am Sonntagabend (12.04.2026) gegen 20:50 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug auf der Römerstraße. Bei dem Kennzeichen des Autos fehlte die TÜV-Plakette, zudem war es falsch herum montiert. Aus diesem Grund beabsichtigten die Beamten eine Verkehrskontrolle durchzuführen und forderten den Autofahrer zum Anhalten auf. Daraufhin beschleunigte der 41-jährige Fahrer und versuchte mit seinem Fahrzeug über die Sandkaule, den Bertha-von-Suttner-Platz, den Belderberg, die Kapuzinerstraße und Am Boeselagerhof zu flüchten. Als er nach links in den Gegenverkehr der Berliner Freiheit abbog, kollidierte das Auto mit der dortigen Bordsteinabgrenzung zu den Straßenbahnschienen. Hierbei riss von dem Fahrzeug ein Vorderreifen ab, weshalb der 41-Jährige seine Flucht zu Fuß fortsetzte. Durch die Beamten konnte der Mann gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten zahlreiche Betäubungsmittel und dazugehörige typische Verkaufshilfen aufgefunden werden. Zudem führte der Mann Bargeld und mehrere teils gefälschte Ausweisdokumente mit sich, zu dessen Herkunft er keine Angaben machen konnte. Auch das falsch angebrachte Kennzeichen gehörte nicht zu dem Pkw des Mannes. Aufgrund eines positiven Drogenvortests wurde dem 41-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen haben das Verkehrskommissariat 1 und das Kriminalkommissariat 25 der Bonner Polizei übernommen. Der Mann, der polizeilich bereits in der Vergangenheit aufgrund eines ähnlichen Sachverhalts in Erscheinung getreten ist, wird am heutigen Montag (13.04.2026) einem Haftrichter vorgeführt.

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