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Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Kriminalpolizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Meckenheim auf dem Wochenmarkt

Bonn (ots)

Am kommenden Donnerstag, den 16. April 2026, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort auf dem Meckenheimer Wochenmarkt, auf der Hauptstraße (an der Kirche), in 53340 Meckenheim, ein. Das Polizei-Mobil steht dort von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und bietet die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen wie z.B. Kriminalität zum Nachteil von Senioren und anderen wichtigen Anliegen zu informieren. Die Beraterinnen und Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz stehen gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung. Es ist eine tolle Gelegenheit, sich direkt vor Ort beraten zu lassen!

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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