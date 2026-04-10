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Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Ittenbach: 19-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bonn (ots)

Am Donnerstagabend (09.04.2026) wurde ein 19-jähriger Skateboardfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Königswinterer Straße schwer verletzt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr der Geschädigte auf seinem Skateboard gegen 23:45 Uhr den Gehweg der Königswinterer Straße zwischen Ittenbach und Oberpleis. Hierbei soll er die Kontrolle verloren und auf die Fahrbahn gestürzt sein. Ein in gleicher Fahrtrichtung auf der Straße fahrender 26-jähriger Autofahrer erkannte den auf der Fahrbahn liegenden Mann und versuchte ihm auszuweichen. Trotz des Ausweichmanövers erfasste er den 19-Jährigen. Das Fahrzeug des 26-Jährigen wurde im Rahmen des Ausweichens auf den Gehweg so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Der Fahrer des Skateboards wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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  • 09.04.2026 – 15:47

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