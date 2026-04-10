Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Polizei-Mobil in Bonn-Endenich - Kriminalpolizei berät gemeinsam mit dem Bezirksdienst vor Ort -

Bonn (ots)

Am Dienstag, den 14. April 2026, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort nach Bonn-Endenich ein. Das Polizei-Mobil steht in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr auf der Magdalenenstraße / Ecke Frongasse (Magdalenenplatz) in 53121 Bonn-Endenich und bietet die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen wie z.B. Einbruchsschutz, Kriminalität zum Nachteil von Senioren und anderen wichtigen Anliegen zu informieren. Die Berater und Beraterinnen des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz stehen gemeinsam mit den Bezirksdienstbeamten gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung. Eine Übersicht der Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten sowie deren zuständige Bezirke finden Sie auf der Webseite der Bonner Polizei unter folgendem Link:

https://bonn.polizei.nrw/artikel/regionale-bezirksdienste-bd

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