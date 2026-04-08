Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: 23-Jähriger von zwei Männern ausgeraubt - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In der Nacht von Dienstag (07.04.2026) auf Mittwoch (08.04.2026) meldete sich ein Zeuge gegen 00:20 Uhr bei der Leitstelle der Bonner Polizei und machte Angaben über Hilferufe auf der Pommernstraße. Durch eine Streifenwagenbesatzung der Bonner City-Wache wurde die beschriebene Örtlichkeit daraufhin unmittelbar aufgesucht. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 23-Jährigen, der Angaben über ein Raubdelikt zu seinem Nachteil machte. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der Geschädigte auf seinem Heimweg gegen 00:15 Uhr auf der Oppelner Straße in Richtung Westpreußenstraße unterwegs. Im Innenhof des Häuserkomplexes der Westpreußenstraße seien dem 23-Jährigen dann zwei männliche Personen entgegengekommen, die unter Vorhalt eines Schlagstocks und einer Schusswaffe die Herausgabe seiner Umhängetasche gefordert haben sollen. Nach Aushändigung der Tasche an die Tatverdächtigen, liefen die beiden Unbekannten in Richtung Pommernstraße davon.

Die beiden mutmaßlichen Täter können wie folgt beschrieben werden:

Person 1: männlich, ca. 16 - 18 Jahre alt, etwa 165 cm - 170 cm, trug eine schwarze Maske mit aufgedruckten weißen Zähnen, bekleidet mit dunkler Daunenjacke und schwarzer Hose

Person 2: männlich, ca. 16 - 18 Jahre alt, etwa 165 cm - 170 cm, trug einen gelb/weiß/schwarz karierten Schal, bekleidet mit schwarzer Daunenjacke und Jeanshose

Das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Insbesondere Zeugen, die das Tatgeschehen oder die Flucht der beiden Tatverdächtigen gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk14.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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