Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall - Verursacher flüchtet - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat nach einem Verkehrsunfall auf der Straße Im Bendel die Ermittlungen aufgenommen. Ein noch unbekannter Unfallverursacher soll nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit von Donnerstagabend (02.04.2026) auf Freitagmittag (03.04.2026) in das geparkte Fahrzeug eines 31-Jährigen gefahren sein. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu verständigen.

Bei dem Zusammenstoß entstand an dem Fahrzeug des 31-jährigen Geschädigten hoher Sachschaden. Das unfallverursachende Fahrzeug dürfte nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen einen deutlich sichtbaren Schaden an der rechten Fahrzeugfront aufweisen.

Die Ermittler fragen: Gibt es Zeugen, die den Unfall beobachtet haben? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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