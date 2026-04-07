Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: Versuchter Raub auf 73-Jährigen - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Bei einem versuchten Raub am Samstagabend (04.04.2026) gegen 18:20 Uhr auf der Bonner Zitelmannstraße, zogen sich ein 73-jähriger Mann und eine 63-jährige Frau leichte Verletzungen zu. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der 73-Jährige unmittelbar nach dem Aussteigen aus seinem Auto von zwei Tatverdächtigen attackiert. Hierbei sollen die mutmaßlichen Täter versucht haben, eine Armbanduhr vom Handgelenk des Mannes zu entwenden.

Im weiteren Verlauf des Angriffs entstand eine körperliche Auseinandersetzung, bei der die 63-Jährige dem Geschädigten zur Hilfe eilte. Schließlich flüchteten die beiden Tatverdächtigen ohne Beute zunächst fußläufig, ehe sie in ein Auto stiegen und in Richtung Johanniter-Krankenhaus davonfuhren. Bei dem Fahrzeug handelte es sich nach aktuellem Ermittlungsstand um einen Seat Ibiza mit Duisburger Kennzeichen. Unmittelbar eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Die beiden mutmaßlichen Täter können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1: männlich, ca. 40-45 Jahre alt, etwa 180 cm groß, Vollbart, dunkle Haare, trug eine medizinische Maske

Tatverdächtiger 2: männlich, ca. 20-25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, dunkle Haare, trug eine medizinische Maske

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen insbesondere Zeugen, die Hinweise auf das genutzte Fluchtfahrzeug geben können. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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