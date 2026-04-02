POL-BN: Bornheim: 65-Jähriger fährt gegen Hauswand - Strom- und Glasfaserkästen überfahren
Bonn (ots)
Erheblicher Sachschaden entstand am Donnerstagvormittag (02.04.2026) bei einem Verkehrsunfall auf der Königstraße in Bornheim. Gegen 10:10 Uhr verlor ein 65-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Hauswand. Bei dem Unfall wurden auch ein Strom- sowie ein Glasfaserkasten am Fahrbahnrand beschädigt, sodass Fachfirmen für die Reparatur hinzugezogen werden mussten. Für die Unfallaufnahme musste die Straße für die Dauer von rund einer Stunde gesperrt werden.
Der 65-Jährige blieb unverletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen übernimmt das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei.
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