Polizei Bonn

POL-BN: Rücknahme Foto-Fahndung: Polizei bat nach gefährlicher Körperverletzung um Hinweise zu unbekanntem Mann - Tatverdächtiger konnte ermittelt werden

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndete mit Fotos nach einem zunächst unbekannten Mann, dem vorgeworfen wird, am 14.09.2025 im Verlauf eines Körperverletzungsdeliktes zwei Geschädigte auf dem Nachhauseweg von Pützchens Markt mit Tritten und Schlägen attackiert zu haben. (siehe hierzu Pressemeldung vom 10.02.2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6214162)

Der abgebildete Mann konnte ermittelt werden. Die Fotofahndung wird daher zurückgenommen.

Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 14 dauern weiter an.

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