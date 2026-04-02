Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel/-Zentrum: Demonstration am Samstag, 04.04.2026

Bonn (ots)

Am kommenden Samstag (04.04.2026) findet in Beuel und in der Bonner Innenstadt der "Bonner Ostermarsch 2026" statt. Zu dieser Friedensdemonstration erwarten die Veranstalter rund 500 Teilnehmende. Die Versammlung beginnt um 13:00 Uhr auf dem Mirecourtplatz am Beueler Rheinufer. Von dort aus ist folgender Aufzugsweg vorgesehen:

Hans-Steger-Ufer, Friedrich-Breuer-Straße, Hermannstraße, Konrad-Adenauer-Platz, Friedrich-Breuer-Straße, Rathausstraße, Sankt Augustiner Straße, Konrad-Adenauer-Platz, Kennedybrücke, Berliner Freiheit, Bertha-von-Suttner-Platz, Oxfordstraße, Berliner Platz, Sterntorbrücke, Friedensplatz, Vivatsgasse. Am Konrad-Adenauer-Platz, auf der Kennedybrücke, auf dem Bertha-von-Suttner-Platz und auf dem Friedensplatz sind jeweils kurzzeitige Zwischenkundgebungen angemeldet.

Die Demonstration endet voraussichtlich gegen 16:00 Uhr mit einer Abschlusskundgebung auf dem Münsterplatz. Für die Dauer des Aufzuges muss mit kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden, insbesondere zwischen Konrad-Adenauer-Platz und Kölnstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Die Bonner Polizei wird die Versammlung begleiten.

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