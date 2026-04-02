Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Vorfahrt an der Kreuzung Gedulderweg/Finkenweg missachtet

Sprockhövel (ots)

Ein 28-jähriger Sprockhöveler befuhr mit seinem Opel am 01.04.2026 gegen 8:00 Uhr den Finkenweg in Fahrtrichtung Gedulderweg. An der Kreuzung zum Gedulderweg übersah er den vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Sprocköveler in seinem weißen Audi. Aufgrund dessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei entstand an beiden Autos ein Sachschaden, der Fahrer des Audis wurde leicht verletzt. Ursächlich für den Zusammenstoß könnte die nicht komplett freigekratzte Frontscheibe des Opel-Fahrers sein. Deswegen weist die Polizei explizit darauf hin, die Scheiben des Fahrzeugs vor dem Losfahren komplett zu enteisen, damit eine vollständige freie Sicht herrscht.

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