Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Kradfahrer bei Unfall auf der Kölner Straße leicht verletzt

Ennepetal (ots)

Leicht verletzt wurde ein 60-jähriger Kradfahrer aus Gevelsberg bei einem Verkehrsunfall auf der Kölner Straße in Ennepetal. Er befuhr am Mittwoch, den 01.04.2026 gegen 15:30 Uhr die Kölner Straße in Richtung Gevelsberg. Das Fahrzeug vor ihm hielt auf Höhe der Nummer 29, um einen 62-jährigen Remscheider mit seinem VW aus der Einfahrt rauszulassen. Als der Kradfahrer das Fahrzeug vor sich überholen wollte, übersah er den Remscheider und wurde von seinem Auto erfasst. Hierbei wurde er leicht verletzt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer blieb unverletzt und das Krad musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kölner Straße voll gesperrt.

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