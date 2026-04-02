Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Kradfahrer flüchtet vor Streifenwagenbesatzung - 49-Jähriger vorläufig festgenommen

Gevelsberg (ots)

Ein 49-jähriger Hagener fiel den Polizeibeamten am 01.04.2026 gegen 17 Uhr auf der Hagener Straße in Gevelsberg auf - denn er fuhr mit seinem Krad ohne Kennzeichen. Auf die nachfolgenden Anhaltezeichen er Streifenwagenbesatzung reagierte der Kradfahrer nicht. Er beschleunigte stark und überholte mehrere Fahrzeuge, ohne dabei die Verkehrssicherheit zu beachten. Außerdem überfuhr er mehrere rote Ampeln. Aufgrund der Fahrweise und des Verkehrsaufkommens wurde die Verfolgung zunächst abgebrochen. Allerdings konnte er einige Zeit später im Rahmen der Fahndung durch eine andere Streifenwagenbesatzung festgestellt werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Es stellte sich im Rahmen der Ermittlungen heraus, dass der 49-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem erhärteten sich die Hinweise darauf, dass er womöglich berauschende Mittel konsumiert haben könnte. Dementsprechend wurde eine Blutprobe entnommen.

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