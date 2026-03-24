Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Aachen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am späten Montagnachmittag (23.03.2026) zwei Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.

Der 45-jährige Autofahrer aus dem belgischen Eupen befuhr gegen 18:40 Uhr den Boxgraben in Richtung Schanz. An der betroffenen Kreuzung beabsichtigte er nach links in die Mozartstraße abzubiegen. Dabei übersah er die beiden entgegenkommenden Radfahrer, die den Boxgraben in Richtung Hauptbahnhof entlangfuhren. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrer stürzten.

Beide Radfahrer (30 und 35 Jahre, wohnhaft in Aachen) wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kreuzung musste für etwa eine Stunde im Rahmen der Unfallaufnahme gesperrt werden.(kg)

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