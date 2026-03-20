Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannter raubt hochwertige Armbanduhr

Aachen (ots)

Ein bisher unbekannter Mann hat Donnerstagnachmittag (19.03.2026) die hochwertige Armbanduhr eines 88-Jährigen geraubt. Er flüchtete unerkannt.

Gegen 14 Uhr kam es vor einer Zahnarztpraxis im Höfchensweg zur Begegnung der beiden Männer. Der unbekannte Täter verwickelte das spätere Opfer zunächst in ein Gespräch. Plötzlich nahm er den Senior in den Schwitzkasten und riss ihm die Armbanduhr vom Handgelenk. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Luxemburger Ring und von dort nach rechts Richtung Jahnplatz.

Der Unbekannte wird beschrieben als männlich, 30-45 Jahre alt, ca. 1,80 m groß. Er soll kurze, schwarze Haare gehabt haben. Er hat eine stämmige/ muskulöse Statur. Zur Tatzeit trug er eine Kappe, eine dunkle Jacke, einen dunklen Pullover und eine Jeans.

Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach dem Täter verlief negativ. Der 88-jährige Aachener wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen. Mögliche Zeugen sollen sich zu den Bürozeiten unter 0241-9577 31501 telefonisch bei den Ermittlern melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache die Hinweise entgegen: 0241-9577 34210. (kg)

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