Polizei Aachen

POL-AC: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raubüberfall

Eschweiler (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (21.03.2026) ist es in Nothberg zu einem Raubüberfall gekommen. Die Kriminalpolizei Aachen sucht jetzt nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 40-jähriger Mann aus Eschweiler gegen 03:00 Uhr auf der Heisterner Straße unterwegs. Nachdem er sein Auto geparkt und verlassen hatte, wurde der Mann von zwei maskierten Personen ausgeraubt. Einer der beiden Täter forderte die Herausgabe von Bargeld. Da der Mann der Aufforderung nicht unmittelbar nachkam, schlug ihn die Person mit einem bisher unbekannten Gegenstand auf den Kopf und raubte ihm dann das Geld.

Die Täter sollen nach der Tat mit einem dunklen 3er BMW in Richtung Alsdorf geflüchtet sein. An dem Fluchtwagen soll das Kennzeichen "AC-GM1912" angebracht gewesen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehört das Kennzeichen nicht zu dem Fluchtfahrzeug.

Die beiden männlichen Täter sollen ca. 1,80 - 1,85 m groß, schlank, maskiert und dunkel gekleidet gewesen sein.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben können. Während der Bürozeiten erreichen Sie das ermittelnde Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0241 9577 31501, außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie die Kriminalwache unter 0241 9577 34210. (gw)

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