PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raubüberfall

Eschweiler (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (21.03.2026) ist es in Nothberg zu einem Raubüberfall gekommen. Die Kriminalpolizei Aachen sucht jetzt nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 40-jähriger Mann aus Eschweiler gegen 03:00 Uhr auf der Heisterner Straße unterwegs. Nachdem er sein Auto geparkt und verlassen hatte, wurde der Mann von zwei maskierten Personen ausgeraubt. Einer der beiden Täter forderte die Herausgabe von Bargeld. Da der Mann der Aufforderung nicht unmittelbar nachkam, schlug ihn die Person mit einem bisher unbekannten Gegenstand auf den Kopf und raubte ihm dann das Geld.

Die Täter sollen nach der Tat mit einem dunklen 3er BMW in Richtung Alsdorf geflüchtet sein. An dem Fluchtwagen soll das Kennzeichen "AC-GM1912" angebracht gewesen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehört das Kennzeichen nicht zu dem Fluchtfahrzeug.

Die beiden männlichen Täter sollen ca. 1,80 - 1,85 m groß, schlank, maskiert und dunkel gekleidet gewesen sein.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben können. Während der Bürozeiten erreichen Sie das ermittelnde Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0241 9577 31501, außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie die Kriminalwache unter 0241 9577 34210. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 16:00

    POL-AC: Unbekannter raubt hochwertige Armbanduhr

    Aachen (ots) - Ein bisher unbekannter Mann hat Donnerstagnachmittag (19.03.2026) die hochwertige Armbanduhr eines 88-Jährigen geraubt. Er flüchtete unerkannt. Gegen 14 Uhr kam es vor einer Zahnarztpraxis im Höfchensweg zur Begegnung der beiden Männer. Der unbekannte Täter verwickelte das spätere Opfer zunächst in ein Gespräch. Plötzlich nahm er den Senior in den Schwitzkasten und riss ihm die Armbanduhr vom ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 14:49

    POL-AC: Polizei ermittelt nach sexuellem Übergriff an Grundschule in Herzogenrath

    Herzogenrath (ots) - Am Mittwochvormittag (18.03.2026) ist es zu einem Vorfall an einer Grundschule im Stadtteil Kohlscheid gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen kam es auf dem Schulgelände einer Grundschule an der Ebertstraße zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil eines Kindes durch einen bisher unbekannten Mann. Der Vorfall ereignete sich gegen 10:45 Uhr in ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 12:49

    POL-AC: Raubüberfall im Handyladen - Kripo ermittelt

    Eschweiler (ots) - Am Mittwochabend (18.03.26) ist es zu einem Raubüberfall in einem Mobilfunkgeschäft in der Grabenstraße gekommen. Die Täter flüchteten mit mehreren Handys. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten zwei vermummte Unbekannte das Geschäft kurz vor Ladenschluss (gegen 18:30 Uhr) betreten und den Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht. Danach forderten sie die Herausgabe von Smartphones. Mit insgesamt 19 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren