Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen am Wochenende - Zahlreiche Verstöße und präventive Gespräche

Eifel/Simmerath/Monschau/Stolberg (ots)

In den vergangenen Tagen hat der Verkehrsdienst der Polizei Aachen Verkehrskontrollen mit verschiedenen Schwerpunkten durchgeführt. Dabei wurden präventive Gespräche durchgeführt und viele Verstöße registriert.

Am vergangenen Donnerstagvormittag (19.03.2026) wurde die Geschwindigkeit von insgesamt 377 Fahrzeugen in der Stolberger Sebastianusstraße gemessen. An dieser Stelle liegt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h. Bei den Messungen fielen 53 Fahrzeuge auf, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Sieben Fahrzeuge überschritten die Geschwindigkeit sogar um mehr als 16 km/h, sodass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Weitere 46 Verkehrsteilnehmende erhielten eine schriftliche Verwarnung. Ein Autofahrer wurde sogar mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 67 km/h gemessen (gemessene Geschwindigkeit: 107 km/h), ihm droht nun ein Fahrverbot.

Am Samstag (21.03.2026) kontrollierte eine Motorradstreife der Polizei Aachen den Straßenverkehr in der Nordeifel. Bei zwei Fahrzeugen war der Termin zur fälligen Hauptuntersuchung überschritten. Sechs Motorradfahrende missachteten das Streckenverbot auf der L128.

Am Sonntag (22.03.2026) war erneut eine Motorradstreife der Polizei Aachen in der Nordeifel unterwegs. Bei zahlreichen präventiven Gesprächen mit Motorradfahrenden erhielten die Einsatzkräfte eine durchweg positive Resonanz. Im Bereich der Jugendherberge Rurberg wurden im Tagesverlauf Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt fielen dort 12 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit auf, davon zwei Motorräder und zehn Pkw.

Auch am Sonntag wurde das Durchfahrtverbot für Motorradfahrende auf der L128 bei Simmerath-Steckenborn überwacht. Insgesamt 19 Motorradfahrende fielen auf, weil sie sich nicht an das Verbot hielten und bezahlten ein Verwarngeld.

Eine Geschwindigkeitsmessung wurde ebenfalls oberhalb von Einruhr auf der L128 durchgeführt (zul. Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h). Hierbei wurde die Geschwindigkeit von 918 Fahrzeugen gemessen, wobei 85 Verstöße registriert wurden. Davon waren elf Überschreitungen im Bereich über 16 km/h, sodass Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit eines Motorrads lag bei 106 km/h, die Höchstgeschwindigkeit eines Pkw lag bei 97 km/h bei erlaubten 50 km/h. Beiden droht nun ein Fahrverbot.

Unangepasste oder überhöhte Geschwindigkeit ist weiterhin eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle, insbesondere bei Unfällen mit schwer verletzten oder getöteten Personen. Sie führt oft zu verlängerten Bremswegen, Kontrollverlust und erhöht die Schwere der Unfallfolgen drastisch. Der Verkehrsdienst der Polizei Aachen führt nahezu täglich Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Örtlichkeiten in der StädteRegion Aachen durch, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. (kg)

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