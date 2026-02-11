Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Eine Person leicht verletzt

Bad Bentheim (ots)

Am Mittwoch, 11. Februar 2026, kam es gegen 07:35 Uhr auf der Gronauer Straße in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Ein 19-jähriger Fahrer eines Fiat Seicento befuhr die Gronauer Straße aus Richtung Gronau kommend in Richtung Nordhorn. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte er, nach links in die Klosterstraße abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 49-jährigen Fahrer eines Skoda Octavia, in dessen Fahrzeug sich zudem eine zehnjährige Mitfahrerin befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision geriet der Fiat ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Seat Ateca. Dessen 51-jährige Fahrerin hatte zuvor im Bereich der Klosterstraße gewartet, um auf die Gronauer Straße einzufahren.

Der 19-jährige Fahrer des Fiat wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell