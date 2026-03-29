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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falscher Microsoft-Support ergaunert Zugriff auf PC - Fast 1000 Euro Schaden

Suhl (ots)

Ein Betrugsfall mit sogenanntem "Tech-Support-Scam" wurde der Polizei gemeldet. Ein 73- jähriger Mann aus Steinbach-Hallenberg erhielt auf seinem Windows-PC eine Warnmeldung, wonach sein Zugang gesperrt sei. Zur Behebung sollte er eine angegebene Servicenummer kontaktieren. Nach dem Anruf meldete sich ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter, der den Geschädigten in gebrochenem Deutsch anwies, Tastenkombinationen auszuführen. Dadurch verschaffte sich der Täter Zugriff auf den Computer und deaktivierte unter anderem das Antivirenprogramm. Im weiteren Verlauf behauptete der Täter, es habe eine unberechtigte Abbuchung über das Onlinebanking gegeben. Unter dem Vorwand, den Betrag zurückzubuchen, brachte er den Geschädigten dazu, über sein Mobiltelefon eine Transaktion freizugeben. Dabei wurde ein Betrag von 998,00 Euro vom Konto abgebucht. Anschließend forderte der Täter den Kauf mehrerer Apple-Guthabenkarten im Wert von jeweils 100 Euro, angeblich zur Verlängerung eines PC-Schutzes. Dieser Aufforderung kam der Geschädigte nicht nach, sondern verständigte die Polizei. Zudem ließ er sein Konto umgehend sperren. Warnhinweise der Polizei:

   - Geben Sie niemals fremden Personen Zugriff auf Ihren Computer.
   - Geben Sie keine Bankdaten oder TANs an Dritte weiter und 
     bestätigen Sie keine unbekannten Transaktionen.
   - Kaufen Sie keine Guthabenkarten auf Aufforderung von angeblichen
     Support-Mitarbeitern.
   - Im Zweifel das Gespräch sofort beenden und die Polizei oder Bank
     kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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