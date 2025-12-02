Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Jugendhaus

Lingen (ots)

Zwischen Freitag, dem 28. November 2025, 18:00 Uhr, und Montag, dem 01. Dezember 2025, 06:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Jugendtreff in der Ludwigstraße in Lingen (Ems). Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Jugendhaus. Im Inneren des Gebäudes wurden zwei weitere Türen aufgebrochen und beschädigt. Entwendet wurden eine Spielkonsole sowie diverse Süßigkeiten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

