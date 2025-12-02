PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Jugendhaus

Lingen (ots)

Zwischen Freitag, dem 28. November 2025, 18:00 Uhr, und Montag, dem 01. Dezember 2025, 06:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Jugendtreff in der Ludwigstraße in Lingen (Ems). Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Jugendhaus. Im Inneren des Gebäudes wurden zwei weitere Türen aufgebrochen und beschädigt. Entwendet wurden eine Spielkonsole sowie diverse Süßigkeiten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

