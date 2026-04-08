Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dransdorf: Versuchter Autodiebstahl - 27-Jähriger festgenommen

Bonn (ots)

Am Dienstagabend (07.04.2026) erhielt die Bonner Polizei Kenntnis in Bezug auf einen versuchten Autodiebstahl von einem Firmengelände am Saime-Genc-Ring. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte festgestellt werden, dass zur Mittagszeit ein zunächst unbekannter Mann das Gelände der Firma betrat und in diverse Autos hineinschaute. Schließlich versuchte der Tatverdächtige ein unverschlossenes, jedoch zugeparktes Fahrzeug von dem Firmengelände zu entwenden. Als ihm dies nicht gelang, nahm er die Fahrzeugschlüssel an sich, verriegelte das Auto und entfernte sich von dem Gelände.

Da der tatverdächtige Mann im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen eindeutig identifiziert werden konnte, wurde auf richterlichen Beschluss die Wohnung des 27-Jährigen durchsucht. Hier konnte der polizeibekannte Mann nicht angetroffen werden. In der Nacht auf Mittwoch (08.04.2026) konnte der Tatverdächtige gegen 02:00 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung der Bonner City-Wache auf der Oppelner Straße in Bonn-Tannenbusch angetroffen werden. Da gegen den 27-Jährigen zwei offene Haftbefehle vorlagen, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei dauern an.

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