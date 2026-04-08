Polizei Bonn

POL-BN: Rücknahme Foto-Fahndung: Polizei bat nach Körperverletzungsdelikt um Hinweise zu unbekannten Männern - Tatverdächtige konnten ermittelt werden

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndete mit Fotos nach zwei zunächst unbekannten Männern, denen vorgeworfen wurde, am 08.02.2025 ein Körperverletzungsdelikt gegen einen Geschädigten begangen zu haben (siehe hierzu Pressemeldung vom 01.04.2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6248239).

Die abgebildeten Männer konnten ermittelt werden. Die Fotofahndung wird daher zurückgenommen.

Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 15 dauern weiter an.

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