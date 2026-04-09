Polizei Bonn

POL-BN: Polizei-Mobil unterwegs - Bezirksdienst Bonn-Nordstadt vor Ort - Terminhinweis

Bonn (ots)

Die Beamtinnen und Beamten des Bezirksdienstes der Bonner Polizei sind in den nächsten Monaten in einigen Bezirken auch mit dem Polizei-Mobil unterwegs und vor Ort ansprechbar: Der nächste Termin für den Bezirk Bonn-Nordstadt findet am 13.04.2026 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr, auf dem Frankenbadplatz, statt. Eine Übersicht der Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten sowie deren Bezirke finden Sie auf der Web-Seite der Bonner Polizei unter folgendem Link: https://bonn.polizei.nrw/artikel/regionale-bezirksdienste-bd

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