Polizei Bonn

POL-BN: Polizeieinsatz in Bad Honnef-Selhof

Bonn (ots)

Am Donnerstagmorgen (09.04.2026) gegen 09:30 Uhr wurde die Bonner Polizei nach Bad Honnef-Selhof alarmiert. Zeugen berichteten, dass ein Mann dort mehrere Gegenstände aus dem Fenster einer Wohnung auf die Straße geworfen habe. Dabei wurde niemand verletzt.

Im Rahmen der Feststellungen vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine mutmaßliche psychische Ausnahmesituation des Mannes.

Unter Hinzuziehung von Spezialeinsatzkräften konnte der 45-Jährige gegen 12:35 Uhr in seiner Wohnung in Gewahrsam genommen werden. Der dabei leicht verletzte Mann wurde in ärztliche Behandlung übergeben.

Während des Einsatzes kam es zu temporären Straßensperrungen im Bereich Bad Honnef-Selhof.

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