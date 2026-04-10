Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: Vier Motorräder aus Garage entwendet - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls auf der Karl-Legien-Straße in Castell aufgenommen. Aus einer dortigen Garage sollen im Zeitraum von Dienstag (07.04.2026), 14:50 Uhr auf Mittwoch (08.04.2026), 12:30 Uhr nach derzeitigem Ermittlungsstand vier Motorräder entwendet worden sein.

Da die Täter bei der Tatausführung möglicherweise beobachtet wurden, bitten die Ermittler um Hinweise. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Karl-Legien-Straße beobachtet? Zeugen können unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de Kontakt mit der Polizei aufnehmen.

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