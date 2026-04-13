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Polizei Bonn

POL-BN: Phantombild-Fahndung: Polizei bittet um Hinweise nach schwerer räuberischer Erpressung - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen, der in der Nacht vom 27.03.2026 auf den 28.03.2026 in Bonn-Beuel einen Straßenraub begangen haben soll.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ging eine 23-Jährige gegen 01:00 Uhr vom Konrad-Adenauer-Platz auf die Von-Sandt-Straße ab. Hier wurde sie von dem unbekannten Mann unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert. Als die Geschädigte kurz zögerte, soll der Mann sie mit dem Messer leicht verletzt haben. Schließlich händigte die Frau dem Täter einen 50-Euro-Schein aus, woraufhin der Unbekannte in Richtung Konrad-Adenauer-Platz davonlief (siehe dazu unsere Meldung vom 31.03.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6247487)

Trotz bisher umfangreicher Ermittlungen, konnte die Identität des Tatverdächtigen noch nicht festgestellt werden. Deshalb veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss ein Phantombild, das den Mann zeigen soll. Er kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 175 cm groß, 3-Tage-Bart, schwarze Haare, schlanke Figur, trug zur Tatzeit ein dunkles langärmliges Oberteil, eine dunkle lange Hose und dunkle Schuhe.

Das Bild ist unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/200421.

Wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann, setzt sich bitte mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk13.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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