BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle in Dortmund und Bochum

Am 28. und 29. Januar kontrollierten Bundespolizisten im Dortmunder und Bochumer Hauptbahnhof jeweils einen Mann, der zur Festnahme ausgeschrieben war.

Gegen 19 Uhr überprüften die Beamten im Dortmunder Hauptbahnhof einen 24-jährigen Libyer. Die Abfrage seiner Personalien ergab, dass die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mit einem Haftbefehl wegen Diebstahls nach ihm fahndete. Das Gericht hatte den Römhilder zuvor zu einer Geldstrafe in Höhe von 300 Euro verurteilt, von der er noch eine Restsumme in Höhe von 260 Euro begleichen musste, andernfalls drohten 13 Tage Haft. Da er angab, die erforderliche Summe nicht aufbringen zu können, wurde er von den Einsatzkräften in die Justizvollzugsanstalt überstellt.

Am nächsten Tag, gegen 1 Uhr, rauchte ein deutscher Staatsangehöriger im Bochumer Hauptbahnhof. Die Beamten wiesen ihn darauf hin, dass dies nicht erlaubt sei, und stellten seine Identität fest. Dabei entdeckten die Beamten einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Von ursprünglich zwei Jahren und acht Monaten musste der 29-Jährige noch eine Restfreiheitsstrafe von 336 Tagen verbüßen. Die Beamten verhafteten den Mann aus Hagen und überstellten ihn anschließend an die Justizvollzugsanstalt.

