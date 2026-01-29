Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg des grenzüberschreitenden Polizeiteams: 57-Jähriger zum Zwecke der Auslieferung auf der Autobahn 3 festgenommen

Bild-Infos

Download

Kleve - Rees (ots)

Am Mittwochmittag, 28. Januar 2026, kontrollierte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam auf der Autobahn 3 an der Anschlussstelle Rees einen 57-jährigen Niederländer als Fahrer in einem Personenkraftwagen mit tschechischer Zulassung nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden. Hierbei legte der Reisende den Beamten seinen gültigen niederländischen Reisepass vor. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass eine Fahndungsnotierung zur Festnahme im Schengener Informationssystem durch die bulgarischen vorliegt. Der Gesuchte muss wegen Rauschgiftkriminalität, insbesondere dem Handel mit Drogen und psychotropen Substanzen, noch eine Restfreiheitsstrafe von elf Jahren und fünf Monaten in Bulgarien verbüßen. Der Niederländer wurde vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Maßnahmen zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Rücksprache mit der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und der Bestätigung des aufgrund des Auslieferungsersuchens durch die bulgarischen Behörden wird der Mann am Donnerstagmorgen dem Haftrichter beim Amtsgericht in Kleve zwecks Eröffnung des europäischen Haftbefehls vorgeführt.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam Kleve / Zevenaar ist ein binationaler Verbund verschiedener Polizeibehörden, bestehend aus Beamten der niederländischen nationalen Politie Oost Nederland, der Koninklijken Marechaussee Zevenaar, der Kreispolizeibehörde Kleve und der Bundespolizeiinspektion Kleve.Die Beamten handeln nach den Vorgaben des deutsch-niederländischen Polizei- und Justizvertrages und nach jeweils nationalem Recht. Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität durch.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell