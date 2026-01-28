Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt mehrfach gesuchten Straftäter fest

Köln (ots)

Am frühen Morgen des heutigen Tages (28. Januar) ging Beamten der Bundespolizei ein 37-jähriger Mann ins Netz. Da die Staatsanwaltschaft Ravensburg ihn in insgesamt drei Fällen zu Freiheitsstrafen verurteilt hatte, endete seine Nacht in der Justizvollzugsanstalt.

Gegen 04:30 Uhr trafen Polizeivollzugsbeamte den Deutschen im Kölner Hauptbahnhof an und unterzogen ihn einer Personenkontrolle.

Bei einem Datenabgleich seiner Personalien staunten die Beamten nicht schlecht: Die Überprüfung ergab/Es ergaben sich drei Ausschreibungen zur Festnahme.

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hatte den Wohnungslosen wegen Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt. Ferner lagen Haftbefehle derselben Staatsanwaltschaft wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs (mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten) und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte (mit einer Freiheitsstrafe von neun Monaten) vor.

Die Einsatzkräfte eröffneten dem 37-Jährigen die Haftbefehle und überführten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell