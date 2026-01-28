PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOL NRW: Reisender mit 580 Gramm Kokain in einem grenzüberschreitenden Reisebus auf der Autobahn 3 festgenommen

Kleve - Emmerich (ots)

Am Montagabend, 26. Januar 2026, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen Reisende eines grenzüberschreitenden Reisebusses auf der Fahrt von Amsterdam nach Prag am Rastplatz Knauheide an der Bundesautobahn 3. Hierbei wurde auch ein 46-jähriger Niederländer überprüft. Der Mann verhielt sich während der Kontrolle nervös. Zudem gab es Unregelmäßigkeiten bei seinem Reisedokument. Vor einer angekündigten Durchsuchung zog er ein schwarzes Päckchen unter seinem Pullover hervor und gab in einer Spontanäußerung an, dass es sich dabei um ein halbes Kilogramm Kokain handeln würde. Die Beamten der Bundespolizei belehrten den Niederländer und verhafteten ihn noch vor Ort. Eine Wiegung der Betäubungsmittel ergab ein Gesamtgewicht von 580 Gramm. Das Kokain hat einen Straßenverkaufswert von etwa 45.000 EUR. Zuständigkeitshalber übernahm das Zollfahndungsamt Essen die weiteren strafprozessualen Maßnahmen. Der Tatverdächtige ist im Anschluss auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve dem Haftrichter vorgeführt worden. Der Richter ordnete die Untersuchungshaft an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

