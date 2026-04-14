Polizei Bonn

POL-BN: Gemeinsame Presseerklärung der GStA Düsseldorf und der Polizei Bonn: 20-Jähriger zündete Sprengstoffvorrichtung im ICE nach Frankfurt/Main - Polizei sucht weitere Zeugen - Meldung 3

Siegburg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und des Polizeipräsidiums Bonn:

Nachdem ein 20-jähriger Mann am Donnerstag (02.04.2026) im ICE auf dem Weg von Aachen nach Frankfurt/Main zwei Sprengvorrichtungen zündete, hat die Kriminalinspektion Polizeilicher Staatsschutz der Bonner Polizei in enger Abstimmung mit der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf die Ermittlungen übernommen.

Diese dauern derzeit weiter an. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass noch nicht alle Fahrgäste des betroffenen Zuges von der Polizei befragt worden sind, da einige bereits mit dem Schienenersatzverkehr weitergereist sind, bevor ihre Personalien festgestellt werden und ein Hinweis auf das polizeiliche Opferschutzangebot erfolgen konnte. Die Ermittler bitten da-her Fahrgäste, die bislang noch nicht mit der Bonner Polizei in Kontakt standen, sich unter 0228 15-0 per Telefon oder per E-Mail an Poststelle.Bonn@polizei.nrw.de zu melden. Insbesondere sind auch gegebenenfalls während der Fahrt gefertigte Foto- oder Videoaufzeichnungen für die weiteren Ermittlungen von Interesse.

Bislang in dieser Sache erschienene Pressemitteilungen:

Pressemeldung der KPB Rhein-Sieg-Kreis vom 03.04.2026, 02:37 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6249052

1. Pressemitteilung der GStA Düsseldorf und Bonner Polizei vom 03.04.2026, 12:56 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6249191

2. Pressemitteilung der GStA Düsseldorf und Bonner Polizei vom 03.04.2026, 16:24 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6249223

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell