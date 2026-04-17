Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Auerberg: 90-jährige Autofahrerin leicht verletzt

Bonn (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 90-jährige Autofahrerin am Freitagvormittag (17.04.2026) bei einem Verkehrsunfall auf der Kölnstraße zu.

Zur Unfallzeit gegen 11:20 Uhr war die Frau mit ihrem Pkw in Bonn-Auerberg stadteinwärts auf der Kölnstraße unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und zunächst mit einer Laterne, dann mit einem Sperrpfosten, einem Leihfahrrad und schließlich mit einem Baum kollidierte. Hierbei zog sich die 90-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw der Seniorin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

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