POL-MTK: Auseinandersetzung +++ Automatenaufbrecher erwischt +++ Ladendiebe werden handgreiflich +++ Zigarettenautomat angegangen +++ Gescheiterte Einbrüche +++ Geparkte Fahrzeuge im Visier von Dieben

1. Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, Kelkheim, Hornau, Am Reis, 28.09.25, 00:30 Uhr

(pl)In der Nacht zum Sonntag kam es im Bereich der Straße "Am Reis" in Hornau zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Der Polizei wurde gegen 00:30 Uhr über Notruf eine größere Schlägerei gemeldet, woraufhin mehrere Streifen vor Ort fuhren. Durch die Polizeikräfte wurden rund zwei Dutzend Personen angetroffen und die Lage hatte sich bereits beruhigt. Ersten Erkenntnissen zufolge waren vier junge Männer im Alter von 20, 19, 18 und 17 Jahren in eine handfeste Auseinandersetzung geraten, welcher wohl ein mit den Fäusten ausgetragener Konflikt zwischen dem 17- und 20-Jährigen vorausging. Einer der Beteiligten wurde durch den Schlag mit einer Glasflasche leicht verletzt. Die weiteren Personen blieben unverletzt. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

2. Automatenaufbrecher erwischt,

Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, 26.09.2025, 06:00 Uhr

(pl)Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Königsteiner Straße in Bad Soden wurde am frühen Freitagmorgen ein 43-jähriger Automatenaufbrecher auf frischer Tat ertappt. Der 43-Jährige hatte sich gegen 06:00 Uhr mit einem Werkzeug an einem Staubsaugerautomaten zu schaffen gemacht, als er von Zeugen erwischt und bis zum Eintreffen der verständigten Polizeikräfte festgehalten wurde. Der 43-Jährige wurde mit auf die Dienststelle genommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Ladendiebe werden handgreiflich,

Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum, 27.09.2025, 18:30 Uhr

(pl)Zwei ertappte Ladendiebe haben am Samstagabend den Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes im Main-Taunus-Zentrum angegriffen. Die beiden Männer wurden gegen 18:30 Uhr von dem Detektiv dabei erwischt, wie sie ohne zu bezahlen mit mehreren Artikeln das Geschäft verließen. Als der Mitarbeiter die Diebe daraufhin vor der Filiale zur Rede stellen und einen der beiden festhalten wollte, wurde er erst von dem Festgehaltenen und dann von dessen Komplizen attackiert. Eine Zeugin kam schließlich zur Hilfe und unterstützte beim Festhalten des 20-Jährigen, woraufhin der Komplize von dem Ladendetektiv abließ und die Flucht ergriff. Die Ermittlungen zu dem Komplizen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Zigarettenautomat angegangen,

Hofheim, Wallau, Hessenstraße, 28.09.2025, 03:40 Uhr

(pl)In der Nacht zum Sonntag wurde ein Zigarettenautomat in der Hessenstraße in Wallau angegangen. Unbekannte sprengten den Automaten gegen 03:40 Uhr und beschädigten diesen dabei. Anschließend nahmen die Täter eine unbekannte Anzahl an Zigaretten und Bargeld an sich und flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

5. Drei gescheiterte Einbrüche,

Bad Soden, Kelkheimer Straße, Robert-Stolz-Straße, Am Schwimmbad, Nacht zum 28.09.2025

(pl)In Bad Soden kam es in der Nacht zum Samstag zu drei gescheiterten Einbrüchen. Unbekannte machten sich an den Türen und Fenstern dreier Einfamilienhäuser im Bereich Kelkheimer Straße, Robert-Stolz-Straße sowie "Am Schwimmbad" zu schaffen. Diese hielten jedoch den Aufhebelversuchen stand, so dass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise zu den Einbruchsversuchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

6. Geparkte Fahrzeuge im Visier von Dieben, Bad Soden am Taunus, Händelstraße, Hasselstraße, Eschborn, Berliner Straße, Karlsbader Straße, 26.09.2025, 14:15 Uhr bis 28.09.2025, 12:50 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes hatten es Diebe in Bad Soden und Eschborn auf geparkte Fahrzeuge abgesehen. In Bad Soden drangen Täter zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag im Bereich Händelstraße sowie Hasselstraße auf unbekannte Weise in die Innenräume zweier Pkw ein, durchsuchten diese nach Wertsachen und ließen aus einem Auto einen aufgefundenen Schlüssel mitgehen. Zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag nahmen Unbekannte im Bereich Berliner Straße sowie Karlsbader Straße in Eschborn drei abgestellte Fahrzeuge ins Visier. Sie wurden in zwei Fällen fündig und entwendeten aus den Innenräumen der betroffenen Autos das darin zurückgelassene Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

