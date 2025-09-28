PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus +++ Einbruch in Kiosk +++ Unterschlagung eines E-Roller +++ Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Hofheim (ots)

1.Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus, Freitag, 26.09.2025, 23:15 Uhr bis Samstag, 27.09.2025, 05:15 Uhr, Sperberstraße, Bad Soden.

(da)In der Nacht zum Samstag drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Sperberstraße in Bad Soden ein. Die Einbrecher verschafften sich mutmaßlich über ein gekipptes Fenster Zutritt zum Haus - und das, obwohl sich die Bewohner zur Tatzeit schlafend im Objekt befanden.Unbemerkt durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend verließen sie das Haus unerkannt über die Terrassentür.

Hinweise nimmt das zuständige Einbruchskommissariat unter der (06196) 2073-0 entgegen.

2.Einbruch in Kiosk, Samstag, 27.09.2025, 01:54 Uhr, Schulstraße, Hattersheim.

(da)In der Nacht zu Samstag wurde ein Einbruch in einen Kiosk in der Schulstraße in Hattersheim verübt. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich offenbar über ein Kellerfenster Zugang zu dem Geschäft. Im Inneren entwendete er Tabakwaren sowie alkoholische Getränke. Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Auf den Bildern ist eine männliche Person mit kräftiger Statur zu sehen, bekleidet mit schwarzer Oberbekleidung samt Kapuze sowie schwarz-weißen Turnschuhen.

Hinweise nimmt das zuständige Einbruchskommissariat unter der (06196) 2073-0 entgegen.

3.Unterschlagung eines E-Rollers, Samstag, 27.09.2025, 16:30 Uhr, Mainblick, Kelkheim.

(da)Am Samstagnachmittag kam es im Kelkheim zu einer Unterschlagung im Rahmen eines privaten Verkaufsgeschäfts. Ein bislang unbekannter Mann täuschte Kaufinteresse an einem schwarzen E-Roller der Marke Surron vor und führte eine Probefahrt durch. Im Zuge dessen entfernte sich der Mann mit dem Roller und kehrte - entgegen der Absprache - nicht zurück. Der Täter wird auf etwa 165-175 cm geschätzt und war circa 20 Jahre alt. Er trug einen Boxerhaarschnitt, einen dunklen, gestutzten Bart sowie eine rote Trainingsjacke, Jeans und Turnschuhe.

Hinweise nimmt die Polizei Kelkheim unter der (06195) 6749-0 entgegen.

4.Schadensträchtiger Verkehrsunfall, Sonntag, 28.09.2025, 03:40 Uhr, Bundesstraße 8, Gemarkung Kelkheim.

(da)Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Bundesstraße 8 bei Kelkheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fahrer aus Glashütten verlor mutmaßlich infolge Alkoholeinflusses die Kontrolle über seinen Hyundai, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Fahrbahnbegrenzung. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Es entstand Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Die Bundesstraße 8 musste während der Aufräumarbeiten in Fahrtrichtung Frankfurt kurzzeitig gesperrt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

