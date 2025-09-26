PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Meldung der Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Hofheim (ots)

Mit Fahrzeug überschlagen und schwer verletzt, Hofheim-Wallau, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 25.09.2025, 23:55 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat sich ein Mann mit seinem Fahrzeug im Wiesbadener Kreuz überschlagen und dabei schwer verletzt. Der 19-jährige Niederländer befuhr mit einem Peugeot Kleintransporter den Zubringer von der A 66 aus Frankfurt zur A 3 in Richtung Köln im Wiesbadener Kreuz. Hierbei kam er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Der Peugeot kam schließlich circa 50 Meter neben der Fahrbahn auf der Seite zum Liegen. Mithilfe von Ersthelfern konnte der schwer verletzte Fahrer aus dem Auto befreit werden. Vom Rettungsdienst wurde der 19-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Den Kleintransporter ließ die Autobahnpolizei abschleppen, der Sachschaden wird auf über 8.000 EUR geschätzt.

